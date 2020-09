Ue: von der Leyen, nostre economie hanno bisogno sostegno politico continuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie europee hanno bisogno di un sostegno politico continuo e bisognerà trovare un equilibrio delicato tra garantire sostegno finanziario e sostenibilità dei bilanci. Lo ha detto nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid 19. Von der Leyen ha spiegato che la stabilità è la seconda promessa dell'economia sociale di mercato. Per la prima volta abbiamo fatto scattare la clausola di emergenza, abbiamo allentato le regole sugli aiuti di Stato. "Per la prima volta e in tempi straordinari l'Europa ha introdotto strumenti comuni per integrare gli stabilizzatori fiscali nazionali. E' un momento storico dell'unità della nostra Unione e una conquista di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi", ha detto. "Ora dobbiamo mantenere questa rotta, abbiamo visto le previsioni: le nostre economie si riprenderanno dopo una caduta del 12 per cento nel secondo trimestre. Ma il virus si aggira ancora tra di noi, così come le incertezze", ha aggiunto. "Non è il momento di arretrare, le nostre economie hanno bisogno di un sostegno politico continuo. E dovremo trovare un equilibrio delicato tra garantire sostegno finanziario e sostenibilità dei bilanci. A lungo termine non c'è via migliore verso la stabilità e la competitività che attraverso una Unione economica e monetaria più forte", ha sottolineato. "La fiducia nell'euro non è mai stata più forte e l'accordo storico su Next Generation Eu dimostra il consenso politico su questa iniziativa e ora dobbiamo cogliere questa opportunità per portare avanti riforme strutturali nelle nostre economie e per completare l'Unione del mercato dei capitali e l'Unione bancaria", ha spiegato. (Beb)