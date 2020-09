Referendum: Mulè (FI), patto della poltrona tra Zingaretti e Conte dimostra che unico scopo e conservazione potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dal voto sul referendum demagogico e populista, che sfregia in maniera indelebile la Costituzione e la democrazia, i giornali di ogni orientamento politico raccontano di un "patto" tra il segretario del Pd e il presidente del Consiglio. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Le cose vanno chiamate con il loro nome: il "patto della poltrona" tra Zingaretti e Conte ancora una volta certifica l'unico motivo per cui questa maggioranza scombiccherata che fa il male degli italiani riesce a stare a galla e cioè per la sola conservazione del potere e la distribuzione delle poltrone. Fa ancora più specie leggere di questo "patto" fondato sul mancato rispetto della volontà dei cittadini che domenica sono chiamati a votare in 7 regioni con prospettive nefaste per la maggioranza, perché negli stessi giorni, nelle stesse ore grillini di ogni livello si sgolano in giro per l'Italia a sostenere le ragioni contro la "casta" in occasione del referendum. L'accordo, il patto, l'inciucio che quotidianamente stringono a Palazzo Chigi dimostrano per l'ennesima volta che l'unica casta, anzi "castina" sono e rimangono loro: i 5stelle con il loro bagaglio demagogico e populista. La smettano però di aggredire la Costituzione e di usare il voto sul referendum di domenica per legittimare una dignità che hanno perso da tempo", aggiunge. (Rin)