Spagna: Casado (Pp), blocco stipendi e aumento tasse alla base dell'accordo su bilancio con separatisti

- Il governo spagnolo propone il "blocco degli stipendi, pensioni peggiori e aumento dei contributi per i lavoratori, aumento delle tasse" ed è ciò che "si nasconde nel bilancio che sta negoziando con i separatisti". Lo ha affermato oggi il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, nel corso della seduta di controllo al Congresso dei deputati, chiedendosi come può l'esecutivo "giudicare quello che è successo 80 anni fa (riferendosi alla nuova proposta di legge sulla memoria storica che si propone di vietare qualsiasi apologia del franchismo) e cercare di coprire quello che è successo 80 giorni fa con 6 mila morti nella seconda ondata di Covid-19". Il primo ministro, Pedro Sanchez, ha replicato che "l'unico taglio di cui la politica in Spagna ha bisogno è ridurre la corruzione del Pp", elencando le misure economiche che il governo ha adottato per fronteggiare la pandemia.(Spm)