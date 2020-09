Filippine: coronavirus, priorità a Cina e Russia per approvvigionamento vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha ribadito che il suo governo darà priorità all’acquisto di vaccini contro la Covid-19 da Cina e Russia, ed ha rivolto pesanti critiche alle case farmaceutiche occidentali, che chiedono pagamenti anticipati per la fornitura dei farmaci. “Accorderemo la nostra preferenza a Russia e Cina, a condizione che i loro vaccini siano efficaci quanto gli altri a disposizione sul mercato”, ha detto Duterte nel corso di una conferenza stampa televisiva, sottolineando in particolare la disponibilità della Cina a fornire vaccini senza pagamenti anticipati. Duterte ha invece accusato le case farmaceutiche occidentali di essere interamente votate “al profitto”, ed ha dichiarato di aver sollecitato i loro rappresentanti a Manila a tornare a casa “o essere cacciati a calci nel deretano”. Il presidente si è detto fiducioso che le Filippine, prime nella regione asiatica per numero di contagi – oltre 269mila – riusciranno a “tornare alla normalità” entro dicembre. Nelle scorse settimane Russia e Filippine hanno concordato di collaborare ai test clinici per il vaccino sviluppato in Russia. (segue) (Fim)