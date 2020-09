Filippine: coronavirus, priorità a Cina e Russia per approvvigionamento vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine hanno annunciato lo scorso 10 agosto di aver accettato una offerta della Russia per la fornitura di vaccini contro il coronavirus, una volta disponibili. Il presidente filippino ha discusso un accordo simile con la Cina. Duterte si è offerto come “volontario” per provare su di sé il vaccino. “Mi offro di assumerlo pubblicamente”, ha detto il presidente filippino in merito al vaccino sviluppato dalla Russia. “Sarò il primo su cui verrà sperimentato”. Le autorità russe hanno approvato il 12 agosto un vaccino per il coronavirus sviluppato nel paese, che però non ha ancora completato i test clinici. “Sono molto felice dell’amicizia dimostrataci dalla Russia”, ha dichiarato Duterte. L’ambasciatore russo a Manila, Igor Khovaev, aveva annunciato venerdì, 7 agosto, che la Russia ha sviluppato un vaccino “sicuro ed efficace”, che a breve sarà pronto per la distribuzione; Khovaev aveva aggiunto che il vaccino potrebbe essere prodotto anche nelle Filippine. (Fim)