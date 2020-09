Omicidio Willy: Pincarelli cambia avvocato e si prepara a "scaricare" i fratelli Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Pincarelli cambia avvocato e si prepara a "scaricare" i Bianchi. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", Pincarelli, uno dei quattro indagati per l’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, ha scelto un avvocato diverso rispetto a quello che assiste i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. I tre sono in carcere a Rebibbia, mentre il quarto, Francesco Belleggia, è indagato per lo stesso reato ma è ai domiciliari dopo aver raccontato al gip che lo ha interrogato che a picchiare Willy sarebbero stati i fratelli Bianchi, arrivati in via Oberdan in aiuto degli amici coinvolti nella rissa scatenata proprio da Pincarelli. La scelta di quest’ultimo di individuare un difensore diverso dall’avvocato Massimiliano Pica, legale dei Bianchi, potrebbe voler dire che il giovane ha scelto una linea difensiva diversa, probabilmente, scostandosi da quella comune che ha avuto fino ad oggi con i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, strada intrapresa da subito dall'unico indagato ai domiciliari, Francesco Belleggia. Ciò spiegherebbe la necessità di un avvocato diverso. (Rer)