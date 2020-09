Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un grantisce cooperazione in una lettera a Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito del lavoro della Corea del Nord e presidente della Commissione per gli affari di Stato, Kim Jong-un, ha promesso un ulteriore sviluppo delle relazioni tra il suo paese e la Cina, e il pieno sostegno di Pyongyang agli sforzi di Pechino per la “difesa del Socialismo”, in una missiva inviata al presidente cinese Xi Jinping. Lo scrive l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), secondo cui la lettera è stata inviata in risposta a un messaggio congratulatorio del presidente cinese per il 72mo anniversario della fondazione della Corea del Nord. Secondo l’agenzia, nella sua lettera Kim “ha espresso i propri sentiti ringraziamenti a nome del Partito del lavoro di Corea, del governo e del popolo nordcoreano”. Nella lettera Kim ha anche elogiato Xi e il governo cinese per l’efficace risposta alla pandemia di coronavirus. La Corea del Nord ha chiuso il confine con la Cina lo scorso gennaio per arginare il coronavirus, ma da allora non ha mai formalizzato alcun contagio all’interno del territorio nazionale. (segue) (Git)