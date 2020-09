Corea del Nord-Cina: Kim Jong-un grantisce cooperazione in una lettera a Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 72mo anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea, lo scorso 9 settembre, il leader nordcoreano ha ricevuto numerosi messaggi di auguri da diversi capi di Stato. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Knca". Il segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) e presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, nel celebrare l'evento, ha sottolineato come l'amicizia tradizionale tra Cina e Corea del Nord sia una ricchezza preziosa comune per i due partiti, i due paesi e i due popoli. Il capo di Stato cinese ha auspicato, inoltre, la promozione dello sviluppo delle relazioni bilaterali e dei tradizionali rapporti di amicizia e cooperazione, al fine di consentire un legame solido e pacifico per ottenere risultati sempre nuovi. Nel corso della giornata di oggi il leader nordcoreano ha ricevuto anche l'augurio di Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa: nella missiva, Putin ha affermato che le relazioni tra la Federazione Russa e la Corea del Nord sono state tradizionalmente di natura amichevole e che il dialogo e la cooperazione bilaterale in vari campi sono conformi agli interessi dei popoli dei due paesi e contribuiscono a promuovere la sicurezza e la stabilità nella penisola coreana e in tutta la regione del nordest asiatico. (segue) (Git)