- A Torino oggi, mercoledì 16 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3873m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione sempre in gran spolvero, ma che espone il fianco a qualche infiltrazione più fresca in quota. Sul nordovest bel tempo in pianura, con cieli poco nuvolosi da mattino a sera. In montagna qualche nota instabile pomeridiana, a carattere sparso, più probabile tra alto Piemonte e VDA. Clima caldo, 30°C in Valpadana, leggera flessione in Liguria causa rotazione della ventilazione da terra a mare. (Rpi)