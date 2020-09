Latina: operazione "Dirty glass", 11 arresti in corso per corruzione e riciclaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività tecniche di intercettazione dei poliziotti della Squadra Mobile, hanno consentito di accertare inoltre come il perseguimento delle finalità illecite sia avvenuto attraverso l'utilizzo sistematico di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione a disposizione degli indagati, nell'opera di acquisizione di informazioni coperte da segreto d'ufficio e strumentali a proteggere le imprese criminali da eventuali indagini di polizia giudiziaria. Notevole la capacità di relazionarsi con appartenenti al mondo della criminalità organizzata, in particolare per risolvere eventuali contrasti con altri imprenditori, avvalendosi della forza di intimidazione, derivante dall'appartenenza di tali soggetti a clan autoctoni di natura mafiosa nel territorio di Latina. (Rer)