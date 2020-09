Roma: incendio in centro di accoglienza a Torre Maura, evacuata un'ala dell'edificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In fiamme il centro di accoglienza in via Paolo Savi 72, a Torre Maura. E' successo ieri sera intorno alle 23.55. Sono intervenute sei Squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme divampate al piano terra della struttura. Gli occupanti sono stati evacuati e spostati in un'altra ala dell'edificio. La parte coinvolta dalle fiamme è stata resa momentaneamente inagibile. Sul posto anche Polizia di Stato, ambulanze e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Non è la prima volta che il centro di accoglienza è colpito da incendi ma, in questo caso, si tratterebbe di un corto circuito. Non si registrano feriti. (Rer)