Ue-Giappone: Michel si congratula con Suga per elezione a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è congratulato con Yoshihide Suga per la sua elezione a premier del Giappone. “Non vedo l'ora di lavorare insieme per far progredire i legami fra Ue e Giappone, per promuovere soluzioni multilaterali alle sfide globali, per costruire sulla nostra forte cooperazione e valori condivisi”, ha scritto Michel nel suo messaggio di congratulazioni scritto su Twitter. Il presidente neoeletto del partito liberaldemocratico del Giappone, Yoshihide Suga, è stato formalmente eletto oggi primo ministro, al culmine di un voto straordinario tenuto dalla Dieta. L’elezione di Suga apre un nuovo capitolo della storia politica del Giappone, dopo la lunga stagione al governo del dimissionario Shinzo Abe, durata ben sette anni e otto mesi. (Beb)