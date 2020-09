Libia: membro Consiglio presidenziale discute con ambasciatore Buccino dei colloqui politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi politici e militari in Libia e gli incontri politici di Bouznika in Marocco e di Montreux in Svizzera che hanno riunito le parti libiche per il dialogo durante la scorsa settimana: questi gli argomenti al centro di un colloquio tra il membro del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Ammari Zayed, e l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino. Una dichiarazione dell’Amministrazione per la comunicazione i media del Gna afferma che nell’incontro si è discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi e degli ultimi sviluppi politici e militari, nonché degli incontri del Marocco e di Ginevra. Il comunicato aggiunge che il colloquio, tenuto presso la sede della presidenza del Consiglio dei ministri a Tripoli, ha riguardato altresì la cooperazione tra Libia e Italia nei settori dello sviluppo economico, dell’istruzione e dei trasporti, con particolare riferimento alla realizzazione del terminal passeggeri dell'Aeroporto internazionale di Tripoli e altri progetti complementari. (Lit)