Libia: Guterres incaricato dal Consiglio di sicurezza di nominare un inviato speciale

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha incaricato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di nominare un nuovo inviato speciale in Libia. "Con la nuova struttura dovremo presentare un nuovo candidato e dovremo naturalmente consultarci con il Consiglio di sicurezza a tal fine", ha detto Guterres in una dichiarazione alla stampa. "Sono scioccato dal fatto che così tanti paesi abbiano interferito con la situazione libica, rafforzando la capacità militare da entrambe le parti (...) ignorando completamente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza in relazione all'embargo sulle armi o mercenari", ha aggiunto Guterres. Gli Stati Uniti chiedono che la divisione dei ruoli veda una persona a dirigere la missione delle Nazioni Unite e un inviato speciale per concentrarsi sulla mediazione. Il Consiglio di sicurezza riunito nella notte ha accolto questa proposta. (Res)