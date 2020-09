Ue: oggi il discorso della presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, interverrà oggi dinnanzi alla plenaria dell’Europarlamento con il suo discorso sullo Stato dell’Unione. I piani di rilancio delle economie dei paesi membri duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus saranno uno dei temi centrali dell’intervento di von der Leyen che, eccezionalmente, si terrà nella sede di Bruxelles del Parlamento Ue e non a Strasburgo, in questo momento indicata come “zona rossa” a causa di un nuovo focolaio di Covid-19. Oltre alla pandemia, la presidente promuoverà il cosiddetto “Green deal europeo” e lo sviluppo della digitalizzazione, due temi centrali del suo mandato alla guida della Commissione. (Beb)