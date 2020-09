Russia-Giappone: Putin si congratula con il nuovo premier Suga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Yoshihide Suga per la sua elezione a primo ministro del Giappone e ha affermato che la cooperazione bilaterale rafforzerà la stabilità regionale e globale. "Molto è stato fatto di recente per sviluppare il dialogo tra i nostri paesi, anche grazie all'impegno del suo predecessore, Shinzo Abe. Vorrei confermare la disponibilità a una cooperazione costruttiva sulle questioni urgenti dell'agenda bilaterale e internazionale. Questo servirà certamente gli interessi dei popoli russo e giapponese e contribuirà anche a rafforzare la stabilità e la sicurezza nella regione Asia-Pacifico e, in generale, nel mondo", ha detto Putin nel suo messaggio di congratulazioni. Putin ha anche espresso la convinzione che l'influenza e l'esperienza politica di Suga lo aiuteranno a svolgere al meglio il suo nuovo incarico. (Rum)