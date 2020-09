Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 16 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11.30 - riunione in videconferenza della Commissione I. Odg: 1)Bilancio di Previsione 2020/2022. Variazioni IX e X provvedimento; 2) Regolamento 267 delle entrate tributarie. Modifiche.Ore 14 - riunione in videconferenza delle Commissioni II, I Servizi Pubblici Locali, Controllo di Gestione. Odg: indirizzo per la realizzazione della progettazione definitiva dell'intero tracciato della linea 2 di Metropolitana. ApprovazioneOre 16 - riunione in videconferenza delle Commissioni IV e Smart City. Odg: 1) "Accesso alla rete internet per le case di edilizia residenziale pubblica"; 2) audizione vicepresidente ATC dr. Tassone sulle tematiche sollecitatenella recente programmazione dei lavori.REGIONEGiuntaOre 9.30. Torino, Teatro Regio, il presidente porta il saluto all’apertura di @VTM2020Ore 11, Acqui Terme, Palazzo Robellini, l’assessore all’Agricoltura partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Acqui Wine DaysOre 12.15, Torino, Teatro Regio, Sala del Caminetto, l’assessore all’Internazionalizzazione partecipa, nell’ambito di @VTM2020, al webinar sul futuro dell’automotiveOre 14, Torino, Teatro Regio, Sala del Caminetto, l’assessore alla Ricerca e Innovazione partecipa, nell’ambito di @VTM2020, al webinar sulla mobilità all’idrogenoOre 16.30, Torino, via Pomba 15, il presidente e l’assessore alle Attività produttive visitano la sede di Confartigianato. (segue) (Rpi)