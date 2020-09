Libia: si commemora oggi l’89esimo anniversario della morte di Omar Mukhtar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia commemora oggi l'89esimo anniversario di quello che è conosciuto localmente come "il martirio di Omar al Mukhtar", avvenuto il 16 settembre 1931. Ai sensi della legge numero 5 dell'ex Consiglio nazionale di transizione dell'8 gennaio 2012, nelle festività nazionali e religiose, quella di oggi è una festa ufficiale in Libia chiamata "Giornata del martire". Il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli guidato da Fayez al Sarraj e l’organo esecutivo rivale, il governo ad interim di Bengasi guidato da Abdullah al Thinni, ha annunciato che oggi sarà una festa ufficiale in tutta la Libia per commemorare Omar Mukhtar, il capo della resistenza nativa in Cirenaica, nella Libia orientale sotto i Senussidi, contro la colonizzazione italiana della Libia. L'anziano leader libico è stato impiccato davanti ai suoi seguaci nella città di Suluq all'età di 73 anni. (Lit)