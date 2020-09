Difesa: paracadutisti russi in arrivo in Bielorussia per esercitazione Fratellanza slava (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha ricordato che l'Unione europea si aspetta che la Serbia agisca "in conformità con il suo obiettivo strategico" rappresentato dall'adesione. "Ci si aspetta che la Serbia agisca in linea con il suo obiettivo strategico di adesione all'Ue e con gli impegni derivanti dal processo di adesione e dalla necessità di cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato, in particolare dalla necessità di compiere progressi nel dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue", ha affermato Borrell secondo l'emittente "N1". L'Alto rappresentante ha inoltre osservato che la Serbia deve allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune dell'Ue nel periodo che precede l'adesione. (Rum)