Usa: Trump attacca il sindaco di New York per l’ondata di crimine violento nella città

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un duro attacco al sindaco democratico di New York, Bill De Blasio, per l’ondata di crimine violento e il generale degrado della Grande Mela, che si sta traducendo in un esodo di contribuenti dalla città. Durante un dibattito televisivo organizzato dall’emittente televisiva Abc News, Trump ha puntato l’indice contro la decisione di De Blasio di tagliare il bilancio del dipartimento di Polizia cittadino di un miliardo di dollari – oltre un sesto del totale – in risposta alle proteste in corso nel paese da mesi; l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che alle forze dell’ordine “deve essere consentito di fare il loro lavoro”. Nelle ultime settimane, a seguito dell’appoggio dell’amministrazione De Blasio alle proteste contro le discriminazioni ai danni degli afroamericani, e l’abolizione di interi sotto-dipartimenti di Polizia, incluso quello per le indagini criminali in borghese, la violenza armata a New York è letteralmente esplosa, con un aumento delle sparatorie del 50 per cento annuo nel solo fine settimana della Festa del lavoro. “La città era sicura, e all’improvviso abbiamo un sindaco che inizia a tagliare la forza di Polizia, e il crimine torna a crescere”, ha dichiarato Trump, secondo cui per arginare il crimine “è necessario restituire alla Polizia il rispetto che merita. (…) Dobbiamo consentire loro di proteggerci”. Trump ha anche fatto riferimento all’agguato subito da due agenti di polizia a Los Angeles, lo scorso fine settimana, conseguenza a suo dire di mesi di attacchi politici alla Polizia. (Nys)