Corea del Nord: Kim Jong-un, accelerare ricostruzione dopo le alluvioni

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è impegnato ad accelerare la ricostruzione delle aree del paese devastate dai tifoni e dalle alluvioni degli ultimi mesi, che si sono sommate ai danni economici delle sanzioni internazionali e della chiusura del confine con la Cina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Korean Central News Agency" ("Kcna"). Nel corso dell’ultima estate la Corea del Nord ha subito precipitazioni superiori dell’88 per cento alla media stagionale, che hanno causato gravi danni alle coltivazioni agricole, aggravando il problema nazionale dell’approvvigionamento di generi alimentari. Lo scorso 3 settembre il tifone Maysak si è abbattuto sulla Penisola Coreana, causando decine di morti e devastando oltre 2mila abitazioni nella sola Corea del Nord. Pyongyang ha reagito con la massima urgenza: il 5 settembre il governo ha optato per l’inusuale decisione di inviare una missiva ai membri del partito nella capitale, esortandoli a sostenere personalmente la ricostruzione nelle aree del paese devastate dal maltempo: circa 12mila membri del partito sono stati inviati nelle regioni colpite per partecipare alla ricostruzione. (segue) (Git)