Corea del Nord: Kim Jong-un, accelerare ricostruzione dopo le alluvioni (4)

- In una riunione del Partito tenutasi il mese scorso, infatti, il leader nordcoreano ha riconosciuto un fallimento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati del piano economico, a causa delle difficili sfide interne ed esterne. Nel corso della riunione del Politburo, Kim ha affermato che il prossimo gennaio, nel corso di un congresso straordinario, sarà reso noto un nuovo schema economico. Secondo quanto affermato da Kim, è necessario il ripristino dell'area di Komdok per la tutela degli abitanti e della proprietà statali, ma, soprattutto, per rilanciare le importanti arterie dell'economia nazionale. Inoltre, il leader del Partito del lavoro ha affidato la costruzione dell'area colpita dal tifone all'Esercito popolare, dopo una valutazione dell'entità dei danni e della ricostruzione nell'area, scrive la "Kcna". Kim ha inoltre ordinato che il ripristino delle infrastrutture danneggiate deve avvenire entro il 10 ottobre, giorno del 75mo anniversario della fondazione del Partito. Il tifone Maysak ha sferzato la regione orientale della Corea del Nord la scorsa settimana, scaricando forti piogge e provocando inondazioni in alcune aree, inclusa la città costiera di Wonsan. I media statali hanno riferito in precedenza che il tifone ha causato dozzine di incidenti e danneggiato più di mille case. (Git)