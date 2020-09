Giappone: coronavirus, da Tokyo 165 milioni di dollari all’Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha impegnato 17,2 miliardi di yen (circa 165 milioni di dollari) per il programma di immunizzazione dalla Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, che cita documenti pubblicati dal governo giapponese nella giornata di ieri, 15 settembre. Il programma dell’Oms, battezzato “Covax”, ha come obiettivo l’acquisto e l’equa distribuzione di dosi di vaccino a livello globale. Diversi paesi del Globo, come gli Stati Uniti, hanno però deciso di non aderire al programma, optando invece per soli accordi bilaterali al fine di garantire le proprie forniture di vaccino. I fondi forniti dal Giappone sono parte di una riserva da 1.640 miliardi di yen destinati a rafforzare la risposta del paese alla pandemia. (Git)