Usa: coronavirus, per Trump un vaccino potrebbe essere pronto entro quattro settimane

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il paese potrebbe disporre di un vaccino efficace contro il coronavirus entro tre o quattro settimane, nonostante la cautela espressa da diversi funzionari della sanità in merito ai rischi di una accelerazione del processo di sviluppo. Intervenuto ad un dibattito organizzato a Philadelphia dall’emittente televisiva Nbc News, nella serata di ieri, 15 settembre, Trump ha nuovamente difeso la sua gestione dell’emergenza pandemica dalle accuse dei suoi avversari, secondo cui il presidente avrebbe mentito all’opinione pubblica per mesi minimizzando i rischi legati alla crisi. Nelle ultime settimane sono aumentate anche le polemiche in merito al processo di sviluppo di un vaccino: i Democratici accusano il presidente di voler accelerare l’adozione di un farmaco per ottenere un vantaggio politico in vista delle elezioni presidenziali di novembre, a dispetto dei potenziali rischi per la salute pubblica. (Nys)