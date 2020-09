Medio Oriente: Trump, sino a 9 accordi di pace allo studio di Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento, l'inquilino della Casa Bianca ha evidenziato che gli accordi firmati oggi rappresentano un risultato straordinario. Si tratta dei primi firmati da Israele con paesi arabi da oltre un quarto di secolo, ha detto Trump. Solo due accordi simili erano stati firmati in precedenza, ha detto il presidente in riferimento a quelli con Egitto e Giordania, e ora altri due sono stati conclusi in un solo mese, mentre "seguiranno altri accordi". Secondo Trump, Emirati, Bahrein e Israele stabiliranno ambasciate nei rispettivi paesi, scambieranno personale diplomatico e coopereranno in vari settori, come turismo, commercio, e sicurezza. Gli accordi aprono anche le porte ai musulmani nel mondo che vogliono visitare i siti storici in Israele e pregare pacificamente nella moschea Al Aqsa, il terzo luogo sacro dell’Islam. Gli accordi serviranno a consolidare la pace nell'intera regione, "qualcosa che non credevamo possibile", ha dichiarato il presidente Usa. (segue) (Nys)