Medio Oriente: Trump, sino a 9 accordi di pace allo studio di Washington (4)

- Parlando di "svolta storica", il primo ministro israeliano Netanyahu si è detto convinto che "questa pace si espanderà, includerà altri Stati arabi e alla fine aiuterà a porre fine al conflitto arabo-israeliano una volta per tutte". Ricordando le "numerose sfide e difficoltà che tutti noi dobbiamo affrontare", Netanyahu ha invitato a "fermarsi per apprezzare questo momento straordinario" e "mettere da parte ogni cinismo". Da parte sua, il ministro emiratino Al Nahyan ha sostenuto: "Stiamo assistendo a un grande cambiamento nel cuore del Medio Oriente, un cambiamento che infonderà speranza a tutto il mondo". Al Nahyan ha poi ringraziato anche il primo ministro di Israele per "aver scelto la pace" e "per aver bloccato l’annessione dei Territori palestinesi". Dal canto suo, il ministro degli Esteri del Bahrein, Al Zayani, ha parlato di un "passo storico sulla strada per una pace autentica e duratura" in tutta la regione. "Per troppo tempo, il Medio Oriente è stato frenato da conflitti e sfiducia, provocando indicibili distruzioni" e vanificando le speranze dei "più giovani e brillanti" della regione, ha proseguito. "Ora sono convinto che possiamo cambiare la situazione". (segue) (Nys)