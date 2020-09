Medio Oriente: Trump, sino a 9 accordi di pace allo studio di Washington (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la cerimonia per la firma degli accordi tra lo Stato ebraico e i due paesi del Golfo si concludeva, le sirene delle città meridionali israeliane di Ashkelon e Ashdod hanno risuonato per il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane stanno esaminando la situazione sul terreno, ma finora non si registrano vittime. Nel pomeriggio proteste da parte dei palestinesi sono divampate nella Striscia e in Cisgiordania. A Nablus e Hebron manifestanti con bandiere palestinesi e mascherine blu si sono radunati per protestare contro gli accordi. A Gaza i manifestanti hanno calpestato e incendiato manifesti raffiguranti il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. (Nys)