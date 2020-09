© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Partito democratico perde in Toscana, "Zingaretti va a casa. Lo sa anche lui, perché sarebbe una sconfitta clamorosa". Lo ha detto Carlo De Benedetti, editore del nuovo quotidiano "Domani" a "Ottoemezzo" su La7 per poi aggiungere: "Ma la colpa è di Renzi. E' il suo candidato, come Scalfarotto in Puglia". (Rin)