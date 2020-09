Usa: Trump, Oracle "molto vicina" all'accordo con TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico della Silicon Valley Oracle è "molto vicino" a siglare un accordo per diventare il partner statunitense della piattaforma social cinese TikTok per evitare un divieto negli Stati Uniti, ha dichiarato oggi il presidente Donald Trump. Lo riporta il "Daily Mail". I commenti di Trump sono arrivati un giorno dopo che i funzionari statunitensi hanno confermato che Oracle ha raggiunto un accordo con la società proprietaria di TikTok, ByteDance, prima della scadenza fissata dal presidente Trump, che ha definito l'app una minaccia per la sicurezza nazionale. "Ho sentito che sono molto vicini a un accordo", ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo che "prenderemo presto una decisione" sull'approvazione o meno dell'accordo, il che farebbe di Oracle un "fornitore di tecnologia di fiducia" per TikTok. (Nys)