Usa: sondaggio Cnn, Biden in vantaggio di 11 punti su Trump in Wisconsin

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è davanti di undici punti sul presidente Donald Trump in Wisconsin secondo un sondaggio dell'emittente "Cnn". Sia tra gli elettori registrati che tra i probabili elettori dello stato, il 52 per cento degli intervistati ha dichiarato di sostenere il ticket presidenziale di Biden e Kamala Harris. Nel frattempo, il 41 per cento degli elettori registrati e il 42 per cento dei probabili elettori sostiene Trump. Il 55 per cento di tutti gli intervistati nel Wisconsin disapprova la presidenza attuale, mentre il 40 per cento la promuove. Il sondaggio è stato condotto dal 9 al 13 settembre - dopo la pubblicazione di estratti esplosivi delle interviste registrate del giornalista Bob Woodward con Trump. (Nys)