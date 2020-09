Giappone: Suga assegnerà nuovi incarichi ai ministri Kono e Kato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) e primo ministro in pectore di quel paese, Yoshihide Suga, intende attribuire all’attuale ministro della Difesa, Taro Kono, l’incarico di responsabile delle riforme amministrative, nel nuovo governo che inizierà a lavorare oggi, dopo la nomina formale del nuovo premier da parte della Dieta. Suga starebbe valutando anche la nomina dell’attuale ministro della Salute, Katsunobu Kato, come segretario capo di Gabinetto, il ruolo che lo stesso Suga ha assunto per anni nell’amministrazione del dimissionario Shinzo Abe. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione citate dall’agenzia di stampa Kyodo, secondo cui il premier in pectore sarebbe anche intenzionato a confermare nei loro ruoli il ministro degli Esteri, Toshimitsu Motegi, e quello delle Finanze, Taro Aso. Secondo le fonti, verranno riconfermati anche gli incarichi del ministro del Territorio, Kazuyoshi Akaba – esponente del partito Komeito, partner di governo dell’Ldp – e di Seiko Hashimoto, ministro di Stato incaricato dell’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno. Suga si appresterebbe ad apportare modifiche anche alla leadership dell’Ldp: Toshihiro Nikai manterrà la carica di segretario generale, mentre la direzione politica potrebbe essere conferita all’ex ministro dell’Istruzione Hakubun Shimomura. Suga riceverà l’investitura a primo ministro durante una seduta straordinaria della Dieta domani, 16 settembre. (segue) (Git)