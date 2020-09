Brasile: ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo mese consecutivo ad agosto l'attività economica del Brasile ha registrato una crescita. Il risultato è stato pari al 2,15 per cento rispetto al mese di luglio. Lo ha riportato ieri, 14 settembre, la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Pil. Tuttavia il dato mostra un calo pari al 4,89 per cento rispetto alla performance economica di agosto 2019. Nei primi 8 mesi dell'anno il calo è del 5,77 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Negli ultimi 12 mesi fino ad agosto il calo è invece nella misura del 2,90 per cento. L'attività economica brasiliana ha registrato aumenti per tre mesi consecutivi. L'Ibc-Br è uno strumento di valutazione dell'evoluzione dell'attività economica brasiliana e aiuta la Bv a prendere decisioni sul tasso di interesse di base, Selic. L'indice include informazioni sul livello di attività dei tre settori dell'economia: industria, commercio e servizi e agricoltura, oltre al gettito fiscale. (segue) (Brb)