Brasile: ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020 (4)

- L'Ibge ha inoltre certificato che nel secondo trimestre del 2020, il Pil del Brasile ha registrato un calo record dell'11,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'istituto ha anche rivisto i calcoli relativi al primo trimestre segnalando un calo del 2,5 per cento, contro l'1,5 per cento annunciato in precedenza. In base a questi risultati, l'economia brasiliana è entrata ufficialmente in una recessione tecnica, caratterizzata da due trimestri consecutivi di contrazione del livello di attività. Si tratta del calo più intenso da quando Ibge ha iniziato a calcolare il Pil trimestrale nel 1996. (segue) (Brb)