Brasile: ministero Esteri reagisce a critiche Onu su diritti umani, "analisi non oggettive" (3)

- Quanto alla denuncia di estremo coinvolgimento di militari nelle strutture di governo e nei gangli della pubblica amministrazione, il ministero ha reagito duramente le critiche di Bachelet di un "crescente coinvolgimento dei militari" negli affari pubblici nel paese. "In Brasile la distribuzione delle cariche pubbliche non discrimina le persone in base alla loro origine militare o civile. Il governo ha anche chiarito che le operazioni con i militari per garantire la legge e l'ordine sono "eccezionali, limitate nel tempo e nello spazio". In ultimo quanto alla denuncia difensori di diritti umani e giornalisti impegnati nella difesa di comunità rurali e movimenti di contadini senza terra, nonostante numerose dichiarazioni del presidente Jair Bolsonaro contro i giornalisti il ministero degli Esteri di Brasilia ha sostenuto che "Il diritto alla libertà di espressione fa parte della nostra Costituzione, che difende anche la totale libertà di stampa e di tutti i media. Ribadiamo il nostro fermo impegno per la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti", ha detto il governo, che ha anche sottolineato come esistono programmi di protezione per la stampa a rischio. (segue) (Brb)