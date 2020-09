Fondazione Open: Cassazione accoglie ricorso Serra, legale "molto soddisfatti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Davide Serra ed Algebris contro il sequestro disposto dalla procura di Firenze nell’ambito della indagine a carico di Fondazione Open. L’avvocato Alessandro Pistochini in una nota commenta: "Siamo molto soddisfatti perché la Corte non solo ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale del riesame di Firenze, ma ha anche dichiarato l’illegittimità del decreto di sequestro, ordinando la restituzione dei beni ai legittimi proprietari". (Com)