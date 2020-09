Terremoto: Conte, impegno rispettato, consegnata struttura scolastica a Norcia in tempo per avvio lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, informa che questa mattina ha fatto visita agli studenti e ai docenti dell’Istituto superiore De Gasperi-Battaglia di Norcia. "Una comunità doppiamente sofferente, a causa prima del sisma, e poi della pandemia", scrive su Facebook. "Il 20 gennaio scorso, in occasione di una loro visita a palazzo Chigi, avevo preso un impegno: avevo detto che avremmo fatto di tutto per concludere i lavori della nuova struttura scolastica provvisoria il prima possibile. E gli impegni vanno rispettati: le strutture sono state consegnate in tempo per l’avvio delle lezioni e le ragazze e i ragazzi sono finalmente tornati in classe. Un segno di sostanziale e concreta vicinanza a questa comunità", conclude il premier. (Rin)