Usa: Trump fa retromarcia e ritira le tariffe sull'alluminio canadese

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha fatto marcia indietro sulla sua decisione di reimporre il 10 per cento delle tariffe dell'alluminio in Canada, ore prima che Ottawa annunciasse le misure di ritorsione. "Dopo le consultazioni con il governo canadese, gli Stati Uniti hanno stabilito che il commercio di alluminio non legato e grezzo si normalizzerà probabilmente negli ultimi quattro mesi del 2020, con le importazioni in forte calo rispetto alle impennate registrate all'inizio dell'anno", ha dichiarato in un comunicato l'ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti. Lo riporta il sito "The Hill". Il mese scorso, Trump ha detto che avrebbe ripristinato la tariffa, che insieme alle imposte sull'acciaio importato ha complicato i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Canada fin dall'inizio della sua amministrazione. Trump ha ritirato le tariffe lo scorso maggio per aprire la strada all'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, il suo aggiornamento all'accordo di libero scambio nordamericano, solo per riportare la tariffa dell'alluminio un mese dopo l'attuazione dell'accordo. Ma l'amministrazione ha detto oggi di aver essenzialmente sostituito le tariffe con una quota mensile e che avrebbe addebitato retroattivamente la tassa di importazione nel caso in cui dovesse essere venduto troppo alluminio oltre confine. (Nys)