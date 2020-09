Usa: Biden parlerà domani al caucus dei Democratici al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà domani al caucus dei Democratici al Senato giovedì per telefono, secondo i collaboratori dei Democratici al Senato e una fonte che conosce la campagna. La conversazione di giovedì dovrebbe essere incentrata sulla mobilitazione degli elettori nei singoli Stati. Sarà la prima volta che Biden si rivolgerà al caucus democratico al completo da quando ha ricevuto la nomina del partito per correre come candidato alla presidenza il 3 novembre. La conversazione di Biden con il gruppo dei Democratici al Senato arriva mentre l'ex vice presidente e senatore è in testa rispetto al presidente Donald Trump nella maggior parte dei sondaggi nazionali.(Nys)