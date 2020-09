Usa: in calo record la popolarità di Washington nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno subito un forte calo della loro immagine e reputazione a livello globale in seguito alla risposta alla pandemia di coronavirus, come dimostra un nuovo sondaggio del Pew Research Center. Dall'inizio dell'amministrazione Trump nel 2017, il modo in cui gli Stati Uniti sono percepiti dal resto del mondo è costantemente peggiorato. Ora le opinioni positive sugli Stati Uniti sono ora ai minimi storici, e in nessuno dei 13 Paesi intervistati "più di un quinto pensa che gli Stati Uniti abbiano fatto almeno un buon lavoro nell'affrontare il virus". La percentuale di persone che hanno una visione favorevole degli Stati Uniti è scesa dal 2019 al 2020 del 27 per cento in Giappone, 18 per cento in Corea del Sud e 17 per cento in Italia. Almeno otto persone su 10 nei 13 paesi dicono che "gli Stati Uniti hanno gestito male il virus". Solo un terzo dei canadesi considera gli Stati Uniti in modo positivo. In Germania, solo il 26 per cento delle persone ha una visione positiva degli Stati Uniti, e solo il 10 per cento ha fiducia nella capacità di Trump di gestire gli affari mondiali. La Corea del Sud ha la più alta opinione degli Stati Uniti tra i Paesi intervistati, ed è l'unica in cui la maggioranza vede gli Stati Uniti in modo positivo, al 59 per cento. Si tratta comunque di un calo significativo rispetto al 2017, quando il 75 per cento dei sudcoreani aveva un'opinione positiva degli Stati Uniti. In tutti i paesi dell'Europa occidentale intervistati, il sostegno agli Stati Uniti è più alto tra coloro che sostengono i partiti populisti di destra nei loro Paesi. Il sostegno agli Stati Uniti è più alto anche tra gli uomini che tra le donne. Il sondaggio ha preso in esame anche le opinioni a proposito di altri leader mondiali oltre a Trump. Anche se la fiducia nel presidente russo Vladimir Putin (23 per cento) e nel presidente cinese Xi Jinping (19 per cento) è estremamente bassa, Trump (16 per cento) si colloca ancora al di sotto di loro nei tredici paesi in esame.(Nys)