Brasile: ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020 (3)

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane, dal canto loro, hanno elevato la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 al -5,11 per cento. Pur confermando le previsioni di recessione economica nel paese a causa dell'impatto del coronavirus, gli analisti di mercato hanno previsto un miglioramento rispetto alla scorsa settimana, quando stimavano la flessione nella misura del 5,31 per cento. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale del Brasile (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 14 settembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. Per la fine del 2020, gli analisti ipotizzano inoltre un'inflazione all'1,94 per cento, contro l'1,78 per cento stimato la scorsa settimana. Stando ai dati dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), nel mese di agosto l'indice dei prezzi al consumo in Brasile (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, è cresciuto del 2,44 per cento su anno e dello 0,24 per cento su mese. (segue) (Brb)