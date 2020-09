Brasile: ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di agosto era stata la banca di investimento statunitense, Bank of America (BofA), a elevare la stima della crescita del Pil del Brasile nel 2020 al -5,46 per cento, in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione, quando la flessione era stimata nella misura del 5,7 per cento. I dati di Bank of America indicano che la ripresa dell'attività economica registrata in Brasile nel mese di giugno è stata così significativa da far ipotizzare un ritorno ai livelli precedenti alla crisi economica legata alla pandemia di coronavirus. Gli economisti avvertono tuttavia che la ripresa appare meno certa nel lungo periodo quando termineranno le misure di stimolo all'economia e di sostegno al reddito dei cittadini messe in campo da governo. (segue) (Brb)