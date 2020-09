Brasile: ministero Esteri reagisce a critiche Onu su diritti umani, "analisi non oggettive" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bachelet ieri, 14 settembre, in occasione della 45ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva chiesto un'azione urgente per aumentare la resilienza e per proteggere i diritti delle persone. Parlando del Brasile l'Alto commissario ha affermato che "preoccupa la continua erosione degli organismi indipendenti per la consultazione e la partecipazione delle comunità". "Invito le autorità ad adottare misure decise per garantire che tutto il processo decisionale si basi sui contributi e sui bisogni di tutte le persone in Brasile", dichiarava. Inoltre Bachelet ha mostrato preoccupazione per la presenza di militari nelle strutture di governo. "Anche in Brasile stiamo assistendo a un maggiore coinvolgimento dei militari e delle forze dell'ordine negli affari pubblici. Pur riconoscendo il difficile contesto della sicurezza, qualsiasi utilizzo delle forze armate nella pubblica sicurezza dovrebbe essere rigorosamente eccezionale, con un controllo efficace", sottolineava. (Brb)