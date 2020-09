Usa: sondaggio, i democratici vogliono votare per posta più dei repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio pubblicato oggi, i democratici hanno più probabilità dei repubblicani di votare per posta fino a un mese prima delle presidenziali statunitensi. Lo riporta un sondaggio NBCLX/YouGov, il quale ha rilevato che il 65 per cento dei democratici che hanno intenzione di votare per corrispondenza invieranno le proprie schede almeno un mese prima del giorno delle elezioni. Scelta che coinvolge il 49 per cento degli elettori indipendenti e il 40 per cento dei Repubblicani. Tra i democratici che prevedono di votare per posta, l'8 per cento ha detto che prevede di votare l'ultima settimana prima del 3 novembre, mentre il 14 per cento degli indipendenti e il 18 per cento dei repubblicani ha detto lo stesso. Di tutti gli intervistati che si identificano come democratici, il 65 per cento ha detto che voterà per posta. Nel frattempo, il 49 per cento degli indipendenti e il 35 per cento dei repubblicani hanno detto che intendono votare per posta. Nel complesso, una leggera maggioranza degli elettori - al 51 per cento - prevede di votare per posta, con la probabilità di inviare un numero record di voti per posta in mezzo alla pandemia del coronavirus. Il sondaggio NBCLX/YouGov ha intervistato 3.244 adulti statunitensi tra l'11 e il 14 settembre. Il margine di errore è stato di 2,4 punti percentuali.(Nys)