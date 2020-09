Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia interviene alla Premiazione degli atleti Special Olympics Italia che hanno partecipato agli Smartgames 2020 Reale circolo canottieri Tevere Remo, Lungotevere dell'Acqua Acetosa (ore 18.30)ALTROPresentazione di Videocittà 2020 e della riapertura del monumentale giardino delle cascate. Partecipano il presidente di Eur Spa Alberto Sasso e il presidente di Anica Francesco Rutelli.Casa del Cinema (ore 11)Lavoratori della sanità privata protestano sotto la Regione Lazio per chiedere il rinnovo del contratto Aiop-Aris.Via Cristoforo Colombo 212 (ore 9)L'associazione Planet onlus consegna un sistema di video-laringoscopia all'ospedale San Giovanni di RomaOspedale San Giovanni (ore 11)L'associazione Neri italiani e la comunità capoverdiana di Roma con il supporto del municipio VIII realizzano un murale in ricordo di Willy MonteiroUniversità di Roma Tre, via Ostiense angolo via Caduti Senza Croce (ore 14)Incontro tra associazioni di pendolari, ciclisti e appassionati di trasporto pubblico organizzata da Legambiente. Partecipano il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi e il vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo ZanchiniPagina Facebook Legambiente (ore 16-18)Inaugurazione della nuova sede di Unindustria a Viterbo. Partecipano il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il presidente designato di Unindustria Angelo Camilli, il presidente di Unindustria Viterbo Stefania Palamides, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli.Via Valle Faul, 17, Viterbo (ore 11)Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco incontra la stampa per parlare del servizio idricoPalazzo del Pincio, Civitavecchia (ore 15.30)Celebrazione del 150° anniversario dell'istituzione della Capitaneria di porto di Civitavecchiaore Forte Michelangelo, Civitavecchia (ore 18.30)(Rer)