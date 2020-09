RPT-Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di cinque punti su Trump in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un leggero vantaggio sul presidente Donald Trump nello stato della Florida, secondo un sondaggio della Monmouth University pubblicato oggi. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il vantaggio del 50 per cento degli elettori contro il 45 di Trump. Gli elettori di età superiore ai 65 anni sono essenzialmente divisi tra i due, mentre Biden è in testa tra i latini della Florida con il 58 per cento. Trump detiene invece un sostanziale vantaggio su Biden tra gli elettori bianchi, 56 per cento contro il 39 per cento. Un importante segnale di allarme per il presidente è il livello di sostegno tra gli elettori militari, dove Trump ha un vantaggio di 4 punti su Biden tra i veterani e i militari. Tuttavia, tra tutti gli intervistati, una percentuale maggiore - 70 per cento - ha detto che Biden rispetta i militari e i veterani, rispetto a solo il 56 per cento di Trump. La maggioranza degli elettori, il 53 per cento, ha anche disapprovato il lavoro che Trump ha fatto per gestire la pandemia di Covid-19. Un sondaggio della Florida Atlantic University, pubblicato martedì, ha rilevato che Biden è in testa di tre punti, dal 49 al 46 per cento, tra i probabili elettori con il 5 per cento di indecisi. I risultati rientrano nel margine di errore del sondaggio di 3,8 punti percentuali.(Nys)