- La Borsa di New York ha chiuso la giornata in territorio positivo. Al termine delle contrattazioni, il Dow Jones ha segnato lo +0,01 per cento, lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,49 per cento e il Nasdaq l'1,21 per cento. Secondo gli analisti, gli investitori sperano che la Federal Reserve mantenga la sua posizione di sostegno all'economia, mentre ci si prepara alla riunione di due giorni della banca centrale.(Nys)