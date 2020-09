Venezuela: Sereni, ad oggi mancano "condizioni minime" per presenza principali opposizioni ad elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari che si terranno a dicembre in Venezuela sono al momento prive delle "condizioni minime" per una ampia partecipazione democratica, "sfida" che entra nell'agenda del Gruppo internazionale di contatto che si riunirà a breve. Lo ha detto la vice ministra degli Estri, Marina Sereni, nel corso della presentazione virtuale del quarto volume della rivista della Fondazione Italianieuropei dal titolo "La sfida politica dell'America Latina". Ad oggi c'è una sostanziale impossibilità per le opposizioni" di correre alle elezioni parlamentari fissate dal governo di Nicolas Maduro al 6 di dicembre, "perché non esistono le condizioni minime per accettare questa scadenza", ha detto Sereni ricordando che siamo alla vigilia di un incontro del Gruppo internazionale di contatto sul Venezuela, istanza coordinata dall'Unione europea cui aderiscono anche paesi latinoamericani. "Il tema che si sta ponendo per la comunità internazionale è "se si può immaginare un processo elettorale cui possono partecipare le principali forze democratiche del Venezuela".(Res)