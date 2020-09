Cipro-Ue: Michel domani in visita a Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si recherà domani in visita a Cipro. La visita avviene in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 settembre che potrebbe decidere sull'imposizione di sanzioni contro la Turchia per quanto riguarda le tensioni nel Mediterraneo orientale. Nella giornata odierna Michel è stato in visita in Grecia, mentre dopo Cipro si recherà a Malta. Nella visita a Nicosia, Michel ha in agenda un incontro con il presidente cipriota Nikos Anastasiades. Nell'isola del Mediterraneo orientale sono attesi inoltre il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg e il ministro francese per gli Affari europei Clement Beaune, rispettivamente il 17 ed il 18 settembre. (Res)