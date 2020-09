Usa: omicidio Breonna Taylor, la famiglia risarcita con 12 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Louisville, nel Kentucky, ha raggiunto un accordo da 12 milioni di dollari con la famiglia di Breonna Taylor, la ventiseienne afroamericana che a marzo è stata uccisa in casa sua da agenti di polizia in borghese. Lo riporta il "New York Times". Le prime notizie dell'accordo sono arrivate stamattina, poco più di sei mesi dopo il giorno in cui Taylor è stato uccisa. Il "Nyt" ha riportato per la primo l'importo specifico dell'accordo, ma la stampa locale aveva già anticipato che si sarebbe trattato di un accordo multimilionario. Secondo il sito "The Hill", si tratta del più pesante risarcimento che la città di Louisville ha dovuto pagare in un caso di cattiva condotta della polizia. Il record precedente era di 8,5 milioni di dollari.(Nys)