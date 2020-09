Brasile: ministero Esteri reagisce a critiche Onu su diritti umani, "analisi non oggettive" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo brasiliano il riferimento allo smantellamento degli organi di partecipazione della società civile, operato dal governo Bolsonaro per togliere voce agli attivisti non risponde a verità. Itamaraty sostiene infatti che "non c'è limite alla partecipazione della società civile", affermando che "valorizza" queste voci nella formulazione delle politiche pubbliche. Tuttavia il governo sostiene sono state necessarie misure per "razionalizzare la struttura di centinaia di enti, le cui funzioni non erano chiare". Questa riforma, secondo il ministero degli Esteri, avrebbe consentito di destinare risorse alle politiche pubbliche. "I consigli continuano ad esistere", ha garantito il governo. (segue) (Brb)